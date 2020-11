A Cervasca la situazione Covid sta migliorando

- 61 persone sono ancora in isolamento domiciliare fiduciario;

Per superare questo difficile periodo e tuttavia affrontarlo con coraggio e un po’ di serenità, dobbiamo tutti AVERE UN GRAN SENSO DI RESPONSABILITĂ, indossare LA MASCHERINA, mantenere le DISTANZE, EVITARE di USCIRE, IGIENIZZARE SOVENTE LE MANI e sempre quando si entra nei negozi, negli uffici, in banca, in chiesa.