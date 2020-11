Coronavirus: in Granda nessun decesso nelle ultime 24 ore. In Piemonte calano i ricoveri

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 146.934 (+2.896 rispetto a ieri, di cui 861, il 30%, sono asintomatici) . I casi sono così ripartiti: 557 screening, 1.114 contatti di caso, 1.195 con indagine in corso; per ambito: 219 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 156 scolastico, 2.521 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.150 (-75 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 70.552.