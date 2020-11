Un 19enne alle sbarre per rapina e aggressione in una tabaccheria di Savigliano

Il Tribunale di Cuneo in composizione Collegiale ha giudicato colpevole di rapina aggravata in concorso, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. pronunciando una sentenza di condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione, L.J., 19enne che lo scorso dicembre, insieme al complice J.B., era entrato in una tabaccheria di borgo Piave: quest'ultimo, distraendo il proprietario, gli aveva permesso di afferrare la cassa e scappare.

Il 22enne J.B., di origine sinta, in un diverso procedimento con rito abbreviato, era stato giudicato non punibile per totale infermità mentale.

L.J. essendosi dato subito alla fuga, era stato inseguito dalle forza dell’ordine a cui si era poi rifiutato di fornire i documenti, aggredendo uno di loro prima di essere condotto in caserma. Il bottino non è mai stato ritrovato.