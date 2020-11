Quasi terminati i lavori nella prima scuola dell'infanzia della Cuneo "post-Covid"

Dovrebbe aprire ufficialmente i battenti con il prossimo anno scolastico la prima scuola dell'infanzia della Cuneo post-Covid. Situata nel quartiere San Paolo in via Teresio Cavallo, avrà già realizzati i propri spazi in modo da ottemperare alle disposizioni di protezione sanitaria in vigore per contrastare la pandemia.

Durante la settimana scorsa la Giunta ha approvato quella che dovrebbe essere l'ultima variante ai lavori, necessaria per realizzare gli ultimi "aggiustamenti" in vista della prossima conclusione dei lavori prevista per i primi mesi del 2021: modifiche tutt'altro che invasive che verrebbero coperte dalle somme risparmiate dal Comune in sede di appalto. I lavori - in capo alla Fantino Costruzioni Srl e alla Mozzone Building System - si erano necessariamente stoppati nella scorsa primavera a causa della condizione di lockdown.

La struttura avrà un solo piano e potrà ospitare più di un centinaio di bambini in totale sicurezza. Il costo totale dell'intervento è di 3 milioni di euro, di cui due da fondi comunali e uno della Fondazione CRC.