Sci alpino femminile, Coppa del mondo - Marta Bassino 18^in slalom a Levi: "Sono contenta, domenica con la stessa grinta"

Primi punti in slalom per Marta Bassino, 18^ nel primo appuntamento del weekend di Levi.

Bassino all'ufficio stampa FISI: "Nel complesso è stata una bella giornata per la mia prima qualifica in slalom in Coppa del mondo. La prima manche mi è venuta particolarmente bene, quando ho visto il nono posto quasi non ci credevo. Nella seconda ho cercato di ripetere la stessa prestazione, ma dal muro in poi ne ho fatte di tutti i colori. Però sono contenta di essermi messa alla prova, domenica ripartirò con lo stessa grinta, ho a disposizione altre due manches che cercherò di sfruttare per cogliere un'altra bella prestazione"