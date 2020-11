Sci alpino femminile, Coppa del mondo: slalom di Levi, Marta Bassino chiude in 18^posizione

Diciottesima posizione per Marta Bassino nel primo dei due slalom di Levi (Finlandia), validi per la Coppa del mondo 20\21.

Successo di Petra Vlhova con il tempo di 1:50.11, davanti alla rientrante Mikaela Shiffrin, Katharina Liensberger, Wendy Holdener e Michelle Gisin.

Bassino, nona a metà gara, perde qualcosa nella seconda frazione e chiude a 3.02 dalla slovacca, fornendo una prova di buon livello complessivo, in una specialità non sua. E' il suo miglior risultato in slalom.

Le altre azzurre: Irene Curtoni 11^, Martina Peterlini 20^, Marta Rossetti 29^. Out nella seconda manche Federica Brignone.

Domenica, sempre a Levi, appuntamento con il secondo slalom stagionale.