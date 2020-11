Ecco HAND, il sito che pubblica notizie positive: "Guardando solo ai problemi e non alle soluzioni non se ne esce"

Hand è l’acronimo di «Have a nice day», cioè «diamoci una buona giornata». Lo spirito del nuovo sito www.haveaniceday.news è proprio quello di avere ogni mattina un buon motivo per sorridere, per affrontare gli impegni con atteggiamento positivo. Come? Attraverso la pubblicazione di notizie positive, che infondano fiducia e diano speranza a chi legge. Un progetto nato per ribaltare l’impostazione tradizionale del mondo dell’informazione, concentrato quasi esclusivamente su eventi negativi.

Luca Lavagno, consulente d’arte di 45 anni e primo a lanciare l’idea, ha puntato su un concetto piuttosto semplice per proporre qualcosa di diverso: “Quando siamo bombardati solo da notizie negative non ne usciamo” spiega Lavagno “al contrario, quando concentriamo la nostra attenzione su elementi positivi, creiamo realtà altrettanto positive: l’importante è pensare alle soluzioni e non guardare soltanto i problemi, così facciamo emergere quelle tante occasioni di miglioramento che ci sfuggono se il nostro sguardo resta fermo sulle tragedie, sulle polemiche, sui contrasti”.

Ecco perché Hand pubblica solo “good news”, solo buone notizie e storie che rappresentino esempi positivi da seguire.