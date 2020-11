Volley maschile A2 - Lagonegro sul cammino di Cuneo, Damiano Catania: "Trasferta tosta come tutte, vietato sottovalutarli"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo è in cerca dell'immediato riscatto dopo il passo falso contro la capolista Ortona: sul cammino dei ragazzi di Serniotti c'è la Cave del Sole Geomedical Lagonegro, ancora a secco di successi e ferma a quota 1 punto in classifica.

Classica partita trabocchetto che Pistolesi e compagni non dovranno sottovalutare per evitare il rischio beffa. Lagonegro reduce da un cambio di tecnico: Lorenzo Tubertini ha sostituito nei giorni scorsi coach Giancarlo D’Amico.

Fischio d'inizio alle 18 di domenica al Palasport Villa D'Agri di Marsicovetere, in provincia di Potenza.

In casa Cuneo continua a lavorare per trovare la forma migliore il libero Damiano Catania, a lungo costretto ai box dopo avere contratto il Covid-19 ma da un paio di partite di nuovo in campo.

Catania in vista della sfida in casa di Lagonegro: "Sarà una trasferta tosta, come tutte. Affrontiamo una squadra reduce da un periodo negativo ma certamente vogliosa di riscatto, a maggior ragione dopo il cambio di allenatore. Ma anche noi vogliamo voltare pagina dopo Ortona. Non possiamo nè intendiamo sottovalutare Lagonegro, la classifica non dice tutto. Nessuna partita è facile in questo campionato. Naturalmente andiamo lì per fare risultato, vogliamo vincere. Io sto bene, lavoro per tornare in piena forma. Sono pronto per affrontare la prossima sfida. Nel periodo in cui ero fuori a causa del Covid mi dono messo il cuore in pace, con l'obiettivo di recuperare presto il tempo perduto. Credo che siamo una buona squadra, con elementi validi. Il gruppo è nuovo, con il tempo sono convinto arriveranno sempre maggiori risultati."