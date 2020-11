A Monastero Vasco proseguono i lavori di ripristino di via del Lume

Proseguono i lavori dedicati alla viabilità nel comune di Monastero Vasco.

Il vice sindaco, Giorgio Musso, comunica che è stato riasfaltato il tratto "alto" della strada all'ingresso di Vasco, mentre è prevista ancora la realizzazione di due attraversamenti e la pulizia delle cunette per la redimazione delle acque.

"Con l'asfaltatura di questo tratto e con quella del tratto "basso" di intersezione con via Morere e la strada provinciale, i lavori saranno definitivamente ultimati e la strada potrà, finalmente, essere riaperta alla circolazione" - spiega Musso, che proprio la scorsa settimana aveva effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori riguardanti il ripristino della scarpata e del manto stradale in via Madonna delle Lame, prima delle frazioni Pagliani-Marenchi.