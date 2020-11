Covid, rallentano i casi di contagio a Beinette. Il sindaco Busciglio: "Rinnovo l'invito alla prudenza"

Buone notizie da Beinette, dove, dopo settimane di crescita sostenuta dei casi positivi nel comune, da qualche giorno si nota un rallentamento del contagio.

"Rispetto ai circa 50 casi di una/due settimane fa, il dato attuale è abbastanza confortante, con 39 casi positivi presenti (dati aggiornati a ieri, sabato 21 novembre, ndr)" - commenta il sindaco Lorenzo Busciglio che precisa - "Bisogna, però, precisare che questo numero non rispecchia esattamente la realtà, data la tendenza dell'ASL a tamponare raramente tutti i componenti dei nuclei famigliari in cui sia stata verificata la presenza di un caso positivo. Rinnovo la raccomandazione a seguire le norme anti covid, indossando sempre la mascherina ed evitando gli assembramenti. Ringrazio tutta la popolazione per l'impegno dimostrato nell'affrontare questa lunga pandemia".