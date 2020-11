Il liceo Classico di Mondovì protagonista del nuovo progetto “Passaggio di Testimone”

L’ indirizzo Classico del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì è protagonista del nuovo progetto “Passaggio di Testimone”, promosso dal Miur nell’ambito del “Piano Nazionale per la partecipazione alla vita scolastica e la promozione dell'educazione alla cittadinanza attiva”.

Il progetto, rivolto alle seconde e alle terze del liceo classico, grazie alla collaborazione di Alessandro Ingaria e Simona Chiapparo dell'associazione “Geronimo Carbonò” e di Gabriele Gallo e Valentina Sandrone dell'associazione “Gli Spigolatori”, prevede la realizzazione di laboratori letterari e atelier cinematografici che, partendo dall’analisi comparata delle vicende biografiche e letterarie di Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern, condurranno gli studenti a riscoprire l’identità costituzionale dell’Italia, per arrivare all’agenda 2030, con specifico riferimento ai temi della partecipazione civile giovanile e dell'educazione alla cittadinanza globale.

“Passaggio di testimone”, richiamandosi all'omonimo convegno organizzato in sala Ghislieri a Mondovì nell'ottobre 2019, insisterà sul ruolo centrale dei ragazzi nella rigenerazione della memoria storica, intesa come processo cognitivo ed emotivo imprescindibile per il futuro della società contemporanea.

“Dialogare con i giovani sui temi della memoria storica e dell'Agenda 2030 – è un modo per sostenere e potenziare il progresso etico e civile del nostro prossimo futuro, anche in tempi difficili come quelli che stiamo ora vivendo, perché ricordare è un importante strumento di resistenza" - spiegano dal liceo.

A causa del persistere delle restrizioni sanitarie, le attività del progetto seguiranno le medesime modalità in remoto della didattica a distanza, grazie ai coordinatori scolastici del progetto, il prof. Stefano Casarino, presidente della delegazione di Cuneo dell’A.I.C.C. e dell’ANPI di Mondovì, oltre che responsabile dell’indirizzo Classico del Liceo e le prof. Giuditta Aimo e Manuela Calvi, docenti di lingua e letteratura italiana nelle due classi coinvolte.

Il progetto, svolto in collaborazione con il CFP cebano monregalese e Forumsad, membro del Consiglio Nazionale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, prevede di realizzare un primo evento pubblico online, in occasione della prossima Giornata della Memoria 2021, il cui valore formativo potrà essere confermato dal successivo rilascio di attestato di partecipazione, prassi che sarà mantenuta anche per gli altri eventi.