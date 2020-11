Busca: il ricordo della comunità e dei parrocchiani

“L’avevo conosciuto grazie al mio gruppo di preghiera e conservo il ricordo di una persona gentile e simpatica. Usava parole che a me facevano sempre riflettere. Agli incontri da lui organizzati, ogni martedì sera, vi era molta partecipazione. Trattava ogni persona riconoscendone l’unicità. “ Queste le parole di una delle tante persone che, nel vivere la fede cristiana, aveva avuto modo di conoscerlo.

I parrocchiani di San Mauro: “Mancherà a tutti qui a San Mauro, un uomo che ha fatto tanto per il santuario e per tutti noi. Barbecue, bocce e giochi per bambini: quest’estate è stata insolita per via del coronavirus, non abbiamo purtroppo potuto riunirci come d’abitudine. Era come un amico, premuroso, semplice e disponibile. Lo porteremo nel cuore.”

84 anni compiuti e nativo di Monastero di Dronero, Don Giovanni Oberto, rettore del santuario di San Mauro di Busca, venne ordinato sacerdote il 3 aprile 1965. Religioso dell’ordine Giuseppino del Murialdo, conseguì la laurea in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Lateranensi e la laurea in Pedagogia e Filosofia presso l’Università di Genova.

Per oltre vent’anni fu professore in vari Istituti e Seminari dei Giuseppini, fino al 1985 quando invece scelse di dedicarsi all’apostolato parrocchiale. Dal 1985 al 1995 fu parroco a Pinerolo, presso la Parrocchia San Leonardo Murialdo, mentre dal 1996 e per quasi dieci anni fu cappellano all’Ospedale Santa Croce di Cuneo. Dal 1999, infine, era Rettore del santuario di San Mauro, dedicandosi completamente a questo luogo sacro molto amato non solo dai buschesi.

Si unisce al dolore del fratello Albino, della sorella Agnese, degli altri parenti e di tutti i fedeli, il Vescovo di Saluzzo Mons. Cristiano Bodo. I funerali di Don Giovanni Oberto avranno luogo presso la Chiesa Parrocchiale di Busca, martedì 24 novembre alle 14:30.