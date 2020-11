Frabosa Sottana in lutto per la scomparsa di Monsignor Mario Rizzo

Si è spento questa mattina, domenica 22 novembre, all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, all'età di 93 anni, don Mario Rizzo.

Per lungo tempo parroco a Frabosa Sottana e Mondagnola, nel 2019 era stato nominato Monsignore e aveva trascorso tutta la sua vita a favore e tra la gente, come testimoniano i numerosi messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore, anche sui social, dove, molti giovani hanno voluto salutarlo con un estratto della in occasione del suo libro "Scelto tra gli uomini" presentato al salone del libro di montagna.

"Era don Mario Rizzo. Quella persona, sempre gentile, sempre vestita come si conface a un sacerdote mi fece riflettere su certe realtà cittadine, di quanti giovani come me non avessero l'abitudine di frequentare la chiesa. Dio visto come un'entità obsoleta tralasciata da mille impegni e altrettanti svaghi. Invece, quell'uomo che lo si vede passare per il paese, riporta a un'immagine bella della Chiesa cattolica, quando si giocava all'oratorio o si andava al catechismo. Questi eroi senza esserlo, questi parroci di montagna che come don Rizzo passano tra la gente, salutano, non giudicano e lasciano aperta a tutti la possibilità di tornare alla Fede senza fare nulla di speciale ma solo con la loro presenza e tenacia, con il loro peregrinare per portare la Messa nei posti più isolati" (testo M. Cattarulla)

La veglia di preghiera si terrà domani, lunedì 23 novembre nella chiesa di San Giorgio a Frabosa Sottana. I funerali verranno celebrati martedì 24 novembre alle 15 presso il Gala Palace.