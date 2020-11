"Dialoghi Eula Extra": l'attualità del Covid-19 torna protagonista del festival della buona politica nel suo nuovo format

Dopo le due dirette effettuate in live streaming direttamente dall’antica chiesa di Santa Caterina, da sempre teatro del festival, per la prima volta, nei sette anni di vita della manifestazione, si ‘andrà in onda’ distanti da Villavecchia. Le norme governative in vigore contingentano, infatti, la mobilità delle persone ma offrono nuove opportunità grazie ai collegamenti telematici, infrastruttura a cui il Comune di Villanova Mondovì ha dedicato assoluta priorità.