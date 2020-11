Il Salone dell’Orientamento di Alba è digitale

Saranno possibili alcune occasioni di incontro in presenza, su prenotazione e nel pieno rispetto delle restrizioni, per visitare i locali, assistere alle lezioni e rispondere alle domande delle famiglie e dei ragazzi durante gli “open day” (tutte le modalità sono reperibili sul dépliant).

Fin dalla prima edizione il Salone ha avuto come sede il Palazzo Mostre e Congressi e prevedeva incontri di presentazione, tenuti in presenza dai dirigenti scolastici, e stand espositivi allestiti dagli studenti per accogliere le future matricole e le loro famiglie. Nonostante le restrizioni per l’emergenza sanitaria, in accordo con tutti gli Istituti superiori, si è voluto garantire questo importante servizio declinando la modalità consueta in una formula digitale.