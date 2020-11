Sommariva del Bosco: 200 mascherine donate dal Lions Club Bra Host

L'amministrazione comunale ringrazia il Lions club Bra Host per aver donato 200 mascherine che saranno utilizzate dai volontari che continuano a lavorare per aiutare i cittadini: in particolare le mascherine saranno distribuite alla Protezione civile, ai volontari del gruppo caritativo e agli autisti del pulmino.

Le mascherine sono state consegnate pubblicamente presso il Comune da Andrea Molineris, in rappresentanza del presidente del Lions club Armando Verrua, al presidente della Protezione civile Giuseppe Chiavazza in presenza del vice sindaco Marco Pedussia.