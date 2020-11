Volley A2/F: Oggi due gare giocate, vincono Cus Torino e Busto Arsizio...domani in campo Roma e Marsala

Fattore casalingo predominante nelle due gare giocate oggi nel girone "Ovest" del Campionato di Serie A2 Femminile. Con la Lpm Bam Mondovì ancora ferma ai box, ma prossima al ritorno in campo, questo pomeriggio si sono giocate due partite. La Futura Busto Arsizio ha superato per 3-1 il Club Italia Crai (25-13, 24-26, 25-18, 25-18).

Stesso esito nel match tra la Barricalla Cus Torino e il Green Warriors Sassuolo 3-1 (25-22, 18-25, 28-26, 25-23). Domani (ore 18), intanto, dopo una lunga assenza tornerà in campo anche l'Acqua & Sapone Roma, che in terra laziale ospiterà la Sigel Marsala per un match d'alta classifica. Ecco i quadro dei risultati e la classifica aggiornata:

Risultati 2^ giornata di ritorno

Hermaea Olbia Lpm Bam Mondovì Rinv. E. Montale Eur. Pinerolo Rinv. F. Busto Arsizio Club Italia Crai 3-1 A&S Roma Sigel Marsala - Cus Torino G.W. Sassuolo 3-1

La classifica