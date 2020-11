Sci alpino femminile, Coppa del mondo: slalom bis di Levi, Bassino 18^a metà gara

Marta Bassino 18^a metà gara dopo la prima manche del secondo slalom di Levi, in Finlandia, valido per la Coppa del mondo 20\21.

La portacolori dell'Esercito, al via con il pettorale 32, completa la sua prova in 55.75 qualificandosi per la seconda manche.

Al comando ci sono Michelle Gisin e Petra Vlhova (54.32), poi Wendy Holdener, Mikaela Shiffrin e Laurenze St.Germain.

La migliore delle azzurre è Irene Curtoni (10^). Federica Brignone 23^. Non qualificate Martina Peterlini, Marta Rossetti, Laura Della Mea e Serana Viviani.

La seconda frazione scatta alle 13.15 (diretta Raisport e Eurosport).