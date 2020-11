Il Porro di Cervere in onda su Melaverde

In onda oggi su Melaverde il servizio dedicato al Porro di Cervere, la cui fiera quest’anno è saltata a causa dell’emergenza sanitaria. La consegna di uno dei prodotti d'eccellenza del territorio cuneese comunque non si è fermata ed è andata avanti grazie alla distribuzione a domicilio.

“Un’iniziativa importante - commenta il senatore Giorgio Maria Bergesio - coordinata dalla regione Piemonte e dal vicepresidente Graglia che ci ha informato dell’iniziativa e che abbiamo condiviso con i produttori e con coloro che lavorano nella gastronomia. E’ stat un’annata importante perché abbiamo sopperivo alla carenza dei mercati tradizionali con la vendita in delivery o vendita diretta a casa, sta procedendo bene siamo soddisfatti. Anche con il delivery sopperisce bene il periodo che si concludeva con la Fiera. Il programma di Melaverde sicuramente comporta un’audience importante. Credo dia possibilità a tutti degli utenti di valorizzare un prodotto con delle qualità importanti dal punto di vista della qualità nutrizionale. Fin dagli antichi romani è stato sempre considerato un alimento salutare, ancora più importante in un periodo come questo”.