“RaccontAci la tua storia”, al via l’iniziativa social dell’Aci per le più belle foto di auto storiche

Si chiama “RaccontAci la tua storia”. È l’iniziativa social lanciata dall’Automobile Club Cuneo per dare lustro alle immagini delle vetture storiche che hanno fatto la storia dell’auto anche in provincia di Cuneo. L’iniziativa è rivolta ai possessori di vetture storiche, ma anche ai semplici appassionati di automobilismo “vintage”, purché residenti in provincia di Cuneo. Tutte le foto inviate concorreranno alla creazione di un album fotografico che sarà pubblicato sul sito internet dell’Automobile Club Cuneo (www.cuneo.aci.it) e sulle pagine Facebook e Instagram dell’ente.

Le fotografie, in formato JPG, dovranno essere inviate via e-mail alla segreteria dell’Automobile Club Cuneo all’indirizzo segreteria@acicuneo.it entro e non oltre martedì 15 dicembre 2020 allegando anche l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine e al trattamento dei dati personali.

Tutta la modulistica è pubblicata sul sito web www.cuneo.aci.it nella sezione “Notizie ed Eventi”.

Maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere richieste scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria@acicuneo.it.