restiamoaCasaGalimberti!: ecco come avvicinare i bambini all'arte... anche con i musei chiusi

Dal 3 novembre i teatri, i cinema, le biblioteche e i musei sono chiusi al pubblico, ma le attività non si fermano. Non si può oltrepassare la porta d’ingresso della Casa Galimberti, ma si può entrare virtualmente attraverso i canali social, le scuole possono avvalersi dei laboratori con la didattica a distanza e i bambini e le famiglie possono partecipare a tutta una serie di attività create apposta per loro.

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di venerdì 20 novembre, il Museo Casa Galimberti lancia l’iniziativa #restiamoaCasaGalimberti. Ispirandosi al diritto dei bambini “…: ad avvicinarsi all’arte, in tutte le sue forme: teatro, musica, danza, letteratura, poesia, cinema, arti visuali e multimediali” e traendo spunto dalla Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura, propone una serie di iniziative, fruibili on line, alla scoperta del Museo, delle collezioni e della famiglia Galimberti.