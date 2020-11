Viaggiare stando a casa si può con la Paella mediterranea ai frutti di mare

La nostalgia del mare si fa sentire più forte che mai in queste giornate di lockdown? Comprensibile.

La soluzione, però, non è versare fiumi di lacrime sfogliando su Facebook le fotografie dell’album vacanze, ma cercare di ricreare anche a casa un pizzico di atmosfera estiva, provando a cucinare qualche piatto che faccia subito allegria.

Come la Paella, rivisitata in chiave mediterranea con i frutti di mare. Una morbida carezza di carboidrati e proteine per chi è alla ricerca di un viaggetto senza uscire di casa.