"Non è facile diventare mamma in periodo Covid, ma a Cuneo il personale di Ostetricia non mi ha fatto mancare niente"

Buongiorno direttore,

mi chiamo Veronica e vivo in alta valle Maira. Lo scorso 12 novembre ho partorito al Santa Croce la mia seconda figlia, Marianna.

Ho voluto scriverle due righe perché volevo ringraziare pubblicamente i reparti di ostetricia e sala parto dell'ospedale.

In questo periodo così tremendo per tutti, cercare di mantenere il sorriso, la disponibilità e la passione per il proprio lavoro all'interno di un ospedale non è così scontato.

Ebbene, io ho trovato un'equipe fantastica, sempre attenta e dedita alle puerpere e ai neonati, malgrado le paure e gli accorgimenti del momento che altro non fanno se non alimentare stress e malumori. Personalmente, posso dire che non mi hanno fatto mancare nulla nei pochi giorni di ricovero in reparto.

Non è facile diventare madre in periodo covid, bisogna saper rinunciare a tante piccole cose uniche del momento, che non torneranno mai più nella vita. Questo ostetriche e personale lo sanno bene e cercano di fare il possibile, comunque, per rendere unico l'evento della nascita di un figlio.

Detto ciò, un grande in bocca al lupo alle madri che prossimamente daranno alla luce i loro cuccioli, non temete, sarete in ottime mani. E grazie a voi tutte, ostetriche, infermiere, oss, ginecologi del reparto. Che questa grande passione vi accompagni sempre. Ho lasciato un pezzo di cuore lì dentro.