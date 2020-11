Alba, rischio allagamenti: Comune al lavoro in zona San Cassiano

Dopo l’opera di messa in sicurezza della zona tra corso Cortemilia e via De Gasperi e quella volta al contenimento del tratto del rio Misureto che scende verso corso Langhe, l’Amministrazione albese si appresta a mettere in campo un nuovo intervento finalizzato a scongiurare i periodici problemi di allagamenti che negli ultimi hanno interessato in modo anche grave la capitale delle Langhe.



In questo caso la zona interessata è quella di San Cassiano, dove l’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Massimo Reggio ha progettato un intervento di sistemazione della fognatura che raccoglie le acque nel parcheggio di via Pieroni, un’area posta di fronte all’ingresso dei campi sportivi e dell’oratorio parrocchiale, all’ingresso del Villaggio San Cassiano.



"Interverremo sul sistema di raccolta della acque – spiega l’assessore Reggio – in modo da ovviare alle problematiche indotte dal livello dell’area, posta su un piano più basso rispetto alla strada. Un analogo lavoro verrà intanto fatto a monte, lungo strada Ballerini, così da evitare che, soprattutto in caso di precipitazioni particolarmente violente, le acque che scendono dalla collina non si riversino sulla zona e in particolare sul complesso residenziale del Villaggio San Cassiano, come oggi avviene".



I lavori dovrebbero partire a giorni. L’impegno economico da parte del Comune è stimato nell’ordine dei 60mila euro.