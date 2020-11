Garessio: passerella provvisoria entro Natale, in corso i colloqui preliminari per un "concept" del nuovo ponte Odasso da presentare alla popolazione

Il borgo Ponte di Garessio presto tornerà ad essere collegato, grazie a una passerella provvisoria che verrà installata entro Natale, come aveva anticipato il sindaco Ferruccio Fazio.

Il comune prenderà in affitto un ponte "Bailey", in attesa del progetto del nuovo ponte, il cui disegno, un "concept", non appena pronto, verrà presentato alla popolazione, come spiegato dall'amministrazione nel corso del consiglio comunale dello scorso martedì 17 novembre.

La maggioranza in merito alle domande poste dai consiglieri di minoranza ha risposto precisando che al momento non si conoscono ancora le tempistiche per la realizzazione del nuovo ponte né vi sono finanziamenti già stanziati, ma l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco, stanno lavorando per reperire finanziamenti in ambito regionale o nazionale. Nel frattempo, la scorsa settimana, sono iniziati i lavori che consentiranno il posizionamento della passerella pedonale provvisoria.

In consiglio è stata analizzata anche la questione del ponte sula provinciale 582, in prossimità dello stabilimento Huvepharma: sono già stati spostati i sottoservizi elettrici e sono in corso, a seguito di ordinanza sindacale, gli spostamenti, assai più complessi, dei sottoservizi del gas che dureranno per circa un mese.

Il comune in sinergia con Regione e Provincia deciderà il destino del nuovo ponte ovvero l’abbattimento e la ricostruzione del ponte con unica arcata oppure altre soluzioni come una quarta arcata nonché altri provvedimenti relativi alla viabilità attuale e futura inerente alla provinciale 582 che diverrà a breve strada statale.