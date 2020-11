Bra: Arpa Industriale dona al Comune dispenser igienizzanti

L’Arpa Industriale di Bra ha donato al Comune di Bra 25 dispenser igienizzanti in Fenix, innovativo materiale ideato dall’azienda braidese, che sono stati collocati presso gli ingressi dei servizi comunali.



“Ringrazio Arpa Industriale per la generosa donazione – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. In questo momento così difficile mi rincuora lo spirito di collaborazione che ci vede uniti in un confronto costante, mirato a combattere insieme le conseguenze della pandemia”.