Cuneo, Laura Menardi: "Il Comune destini i proventi 2020 della tassa di soggiorno come ristori al settore turistico"

Destinare l'intero valore della tassa di soggiorno 2020 o una sua parte come ristoro per le categorie del settore turistico più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia da Coronavirus: è questa la proposta che la consigliera comunale di Cuneo Laura Menardi (Grande Cuneo) ha presentato al consiglio comunale della città.

L'ordine del giorno redatto dalla consigliera prende ovviamente le mosse dai preoccupanti dati relativi alle perdite del settore turismo tra cui, ad esempio, la prospettiva di una perdita del 90% delle agenzie di viaggio. Un panorama presente preoccupante, che non può nemmeno godere di una prospettiva futura soddisfacente: il timore è che, anche "a cose fatte", il 2021 non sia la boccata d'aria che tutti vorrebbero. In tutto questo - secondo la consigliera - gli aiuti stanziati a livello statale non bastano ed è tempo che il Comune intervenga.