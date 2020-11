Due giovani centallesi alle semifinali degli European Cinematography Award con “2 Febbraio 1945” (FOTO)

“2 Febbraio 1945” è il titolo di un cortometraggio del quale sicuramente sentiremo parlare. I registi Filippo Gerbaudo e Filippo Ariaudo, due giovani centallesi, hanno voluto riportare in auge la triste storia dell’eccidio della candelora avvenuto a San Benigno proprio il 2 febbraio 1945.



La trama è tratta della rappresaglia delle truppe nazi-fasciste nei confronti di 13 ragazzi di San Benigno, a seguito dell’attacco partigiano al municipio di Tarantasca.



Per rendere le sceneggiature quanto più verosimili possibili, è stato intervistato dai registi Luigi Giorgis, 94enne residente a Roata Rossi, unico sopravvissuto all’eccidio.



“Da quell’intervista sono state estrapolate anche alcune battute del film - spiega Gerbaudo - per la scena storica ci siamo attenuti a quella descritta da Giorgis stesso. Sia lui che la figlia hanno partecipato ad alcune scene del corto, si è creato un legame con un testimone storico importante”



La sceneggiatura, spiega Filippo Ariaudo, è stata scritta seguendo quella che è la tecnica dell’ucronia:“Un gruppo di giovani ragazzi di oggi si sono ritrovati a interpretare dei loro coetanei però di un secolo completamente diverso dal nostro, persone realmente esistite 75 anni fa”. Questa tecnica infatti consente di estrapolare eventi passati e di contestualizzarli nel presente.



“È stata un’emozione forte - continua Ariaudo - l’espediente permette di avvicinare i giovani alle tematiche che vengono raccontate; il fatto di far incontrare gli attori con i personaggi che andavano a mettere in scena, ha contribuito a rendere il tutto più forte”.



“Abbiamo avuto il vantaggio di fare le riprese in luoghi che conosciamo, che frequentiamo e che hanno mantenuto le loro caratteristiche storiche - spiega Gerbaudo - non è stato facile quando abbiamo dovuto fare le riprese e le inquadrature: abbiamo dovuto utilizzare mappe tridimensionali per capire dove andare a girare e dove sistemare le telecamere”.



Il corto, non ancora arrivato nelle sale per via del Covid-19, è stato presentato agli European Cinematography Award (ECA): uno dei più importanti concorsi cinematografici d’Europa. A seguito di una prima selezione “2 Febbraio 1945” è passato alle semifinali della competizione.



I Filippo, forti del successo passato con “The Voulnus’ Rising”, hanno voluto fare un salto di qualità sia a livello di strumentazione che di produzione.



“La differenza sostanziale rispetto al progetto dell’anno scorso è che c’è stato un dispendio di risorse finanziarie alla base. In parte abbiamo ottenuto i fondi attraverso alcuni bandi e l’altra parte sono il risultato delle proiezioni dell’anno scorso” conclude Ariaudo.



20 membri della troupe, 10 attori principali e ben 150 comparse che hanno preso parte alle riprese tra Tarantasca e San Benigno.