"Fare quadrato" sugli impianti sciistici: "Traino fondamentale per l'economia della Granda"

Sulla possibile riapertura degli impianti sciistici intervengono anche i giovani Amministratori cuneesi dell'associazione "Fare Quadrato" i quali chiedono al Governo di trovare al più presto il punto di equilibrio fra la tutela della salute e la possibilità di lavorare per gestori di impianti e categorie di settore.

Per la provincia di Cuneo un settore che rappresenta uno dei più rilevanti dal punto di vista economico e che negli anni ha investito milioni di euro in ognuna delle stazioni sciistiche presenti nella Granda.

"La pandemia ha impatto su tutti i settori economici e, più in generale, sulla quotidianità di ognuno di noi. Il settore dello sci non fa eccezioni, purtroppo. - commentano dall'associazione - Comprendiamo la posizione del Governo, stante che la salute è la priorità assoluta, e invitiamo ad una più approfondita analisi: vanno coinvolti i gestori delle stazioni e le categorie che potrebbero essere quelle più colpite - come quella dei Maestri di Sci - al fine di individuare soluzioni che consentano l'apertura degli impianti di risalita in un contesto di assoluta sicurezza sanitaria.

Il punto di equilibrio, insomma, fra la tutela della salute e la possibilità di lavorare.

È evidente che non si possa tergiversare sul fronte sanitario, ma è altrettanto evidente che non coinvolgere nella decisione chi gli impianti li ha costruiti e li gestisce, così come i Comuni che li ospitano, potrebbe rappresentare una grave frattura, specie in quei territori che sul turismo invernale hanno costruito il proprio futuro.

Va data fiducia ai nostri operatori del mondo della neve e va loro richiesta, nel caso di apertura, di essere rigorosi nel rispetto e nell'applicazione delle regole: solo chiarezza e condivisione possono assicurare la fruizione delle piste in sicurezza".