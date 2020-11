“La Boutique dell’Acqua”, il successo parte della tradizione

La Boutique dell’Acqua, situata in via Savona 77 a Borgo San Giuseppe sulla strada provinciale all’uscita di Cuneo in direzione Mondovì, rappresenta un’importante novità a livello commerciale.

Primo in tutto il Nord Italia, il punto vendita si caratterizza in quanto metodo rivoluzionario di acquisto dell’acqua minerale, che sappiamo essere un alimento indispensabile e di necessità per il corpo umano.

In questi quattro mesi iniziali, ha visto accogliere circa 300 utenti giornalieri. Si tratta di un sistema nuovo, comodo, facile, veloce, in grado di far guadagnare e risparmiare tempo, con la convenienza e la garanzia di trovare sempre le migliori acque minerali al giusto prezzo, e a volte anche con qualche offerta strepitosa.

La Boutique dell’Acqua è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con l’obbiettivo di fornire ai Cuneesi una vasta e ricca selezione: tra i top brand del settore emergono l’acqua San Bernardo, l’acqua Sant’Anna, l’acqua Rocchetta, l’acqua Uliveto e l’acqua Lete, in diversi formati e tipologie.

Una particolare attenzione viene riservata all’ambiente, grazie alla possibilità di reperire acqua in vetro a rendere, in aggiunta alle classiche confezioni in pet da 2 litri, 1,5 litri e 0,5 litri. A tale proposito, la Boutique dell’Acqua presenta una serie di promozioni. In questo periodo, sarà possibile usufruire di uno sconto del 40% su tutte le referenze San Bernardo pet 1,5 litri naturale, lievemente frizzante e frizzante e di uno sconto del 33% su acqua Sant’Anna Pet 1,5 litro naturale e frizzante.

I consumatori che si recheranno a La Boutique dell’Acqua troveranno, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, un addetto pronto a caricare direttamente nel bagagliaio delle auto dei clienti i fardelli dell’acqua prescelta. Complice anche della posizione strategica e della completa comodità di parcheggio, la Boutique dell’Acqua è accessibile in qualsiasi momento della giornata, tramite un servizio di self-service.

L’attività è identificata per mezzo di una grande insegna, ben visibile dalla strada, che ti condurrà direttamente a destinazione. Per quanto riguarda il procedimento di acquisto delle acque minerali, il distributore automatico è contraddistinto da una voce in sottofondo, mirata a guidarti passo a passo.

Il primo step si individua e riconosce nella scelta della marca e del formato d’acqua che si desidera, digitando sulla tastiera il codice di riferimento che la rappresenta. Successivamente, si passa alla selezione della quantità di fardelli, ovvero delle confezioni d’acqua che si intende acquistare. Da ultimo, è possibile optare per quattro differenti metodi di pagamento: Satispay, contanti, monete, o carta di credito e bancomat.

Chi sceglierà il pagamento elettronico con Satispay otterrà un ulteriore sconto del 20% in cash back. A questo punto, la macchina, caratterizzata da un numero di corsie, nonché di nastri robotizzati per il trasporto delle casse, erogherà l’acqua minerale prescelta dall’apposito sportello.

L’acqua acquistata sarà, di conseguenza, disponibile in prossimità del posto per la sosta dell’auto, in modo che non sia necessario trasportare pesi per lunghi tratti. L’attenzione al consumatore e la sua sicurezza sono la nostra priorità: non più carrelli ingombranti da trascinare all’interno dei supermercati “#CarrelloCiao”, complicati incastri di orari per la consegna a casa, o il rischio che si vengano a creare code ed assembramenti. Ritagliando il coupon qui allegato e presentandolo in seguito al nostro operatore, potrai ricevere ad ogni pacco acquistato un pacco in omaggio, fino ad un massimo di 10.

Per qualsiasi curiosità, informazione o aggiornamento relativi alle attività promozionali de la Boutique dell’Acqua, sono attivi i nostri canali social Facebook ed Instagram.

La Boutique dell'Acqua si trova a Cuneo, in via Savona 77.

