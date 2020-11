La fondazione Rovella consegna i primi DPI acquistati con i soldi delle donazioni

Continua la distribuzione di dispositivi di protezione individuale nelle RSA da parte della Fondazione Rovella. Un gesto di sostegno e vicinanza alle residenze per anziani che in questo momento stanno attraversando un periodo non facile e che devono sostenere ingenti spese.



Resta comunque alta l’esigenza nelle strutture di mascherine, gel igienizzanti e caschetti.



Prosegue dunque la raccolta fondi a favore delle RSA, chiunque voglia sostenere la Fondazione Rovella con offerte e donazioni può chiamare al 335 548 3703 oppure effettuare un bonifico a: “Fondazione Rovella Caterina” Iban IT 77I 06170 46320 000001551190.