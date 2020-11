Il contagio rallenta, ma non si ferma: in provincia restano solo 25 centri "senza virus", 57 superano la soglia di guardia

Continua l'analisi settimanale di Targatocn.it per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free e i numeri dei contagi nelle sette sorelle.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Prendiamo per esempio il centro di Briga Alta, comune più a sud del Piemonte e che conta 39 abitanti. Da settimane segnaliamo la sua presenza nei centri Covid-free, ma basta un solo contagio questa settimana per farlo balzare tra i comuni ad "alto tasso di contagio". Ma l'analisi intende proprio valutare l'incidenza del Sars-Cov2 sui singoli comuni, anche piccoli.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitaria o per altri molteplici motivi. L'analisi intende fornire un riscontro il più possibile reale dell'andamento del contagio nella nostra provincia.

L'ANDAMENTO DEL CONTAGIO RALLENTA



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 16 al 22 novembre 3.515. La settimana precedente (dall'8 al 15 novembre) erano invece 3.753. Domenica 15 novembre erano 16.223 i positivi in provincia di Cuneo. Ieri, domenica 22 novembre, sono stati 19.738.



Questo significa che il virus continua la sua crescita seppur con un andamento più lento. Il dato aggregato settimanale (16-22 novembre) vede un decremento di 238 positivi rispetto alla settimana precedente (8-15 novembre).

AUMENTANO I COMUNI AD ALTO TASSO DI CONTAGIO



Sono 57 i comuni ad oggi ad aver superato la soglia di "guardia" con un tasso di contagio superiore ai 18 positivi ogni 1.000 abitanti. Ecco l'elenco.



Briga Alta (25), Limone Piemonte (26,08), Vernante (23,44), Peveragno (22,14), Pianfei (20,40) Castelletto Stura (22,46), Montanera (24,03), Centallo (21,09), Aisone (45,54), Vinadio (52,89), Sambuco (22,99), Prazzo (23,39), Stroppo (48,54), Macra (53,57), San Damiano Macra (78,43), Cartignano (34,48), Dronero (25,36), Roccabruna (21,26), Villar San Costanzo (18,89), Busca (19,36), Montemale di Cuneo (21,83), Valgrana (23,17), Caraglio (25,31), Pontechianale (18,40), Sampeyre (22,16), Frassino (18,59), Melle (20,83), Brossasco (19,03), Venasca (23,05), Paesana (18,80), Revello (19,66), Costigliole Saluzzo (24,86), Verzuolo (20,55), Manta (24,30), Saluzzo (20,69), Scarnafigi (20,11), Lagnasco (28,63), Moretta (18,13), Murello (28,45), Savigliano (20,04), Marene (18,06), Cherasco (19,48), Corneliano d’Alba (29,36), Rocchetta Belbo (62,50), Rodello (31,50), Montelupo Albese (32,99), Monforte d’Alba (19,05), Cravanzana (21,92), Belvedere Langhe (27,17), Bonvicino (30,61), Marsaglia (31,53), Roascio (30), Paroldo (19,32), Montezemolo (21,37), Nucetto (24,39), Scagnello (34,29), Mombasiglio (22,95).

Anche questa settimana resta il centro di San Damiano Macra quello con un'incidenza maggiore del virus rispetto ai suoi abitanti, seppur con un tasso migliorato rispetto a sette giorni fa.

Rispetto alla scorsa settimana 10 comuni sono usciti dalla lista dei comuni ad alto tasso di contagio: sono Moiola, Pietraporzio, Bernezzo, Casteldelfino, Casalgrasso, Vottignasco, Sant’Albano Stura e Lequio Tanaro.



Mentre sono 19 i comuni entrati questa settimana nella lista dei comuni ad alto contagio: sono Briga Alta, Castelletto Stura, Montanera, Macra, Roccabruna, Villar San Costanzo, Valgrana, Paesana, Verzuolo, Marene, Montelupo Albese, Monforte d’Alba, Cravanzana, Bonvicino, Paroldo, Montezemolo, Nucetto, Scagnello, Mombasiglio.



Dei comuni che erano presenti sia nella settimana scorsa che in questa in 14 centri si è registrato però un miglioramento: sono i comuni di Peveragno, Pianfei, San Damiano Macra, Dronero, Busca, Montemale di Cuneo, Melle, Brossasco, Venasca, Scarnafigi, Lagnasco, Moretta, Savigliano e Corneliano d’Alba. La scorsa settimana tra i comuni “ad alto tasso” solo il municipio di Saluzzo aveva registrato un miglioramento.



In 8 centri presenti sia la scorsa settimana nella lista dei comuni ad alto tasso di contagio si registra lo stesso identico tasso rispetto ad una settimana fa: sono i centri di Sambuco, Prazzo, Stroppo, Cartignano, Frassino, Cherasco e Rocchetta Belbo.



In 16 comuni si è registrato invece un peggioramento: Limone Piemonte, Vernante, Centallo, Aisone, Vinadio, Caraglio, Sampeyre, Revello, Costigliole Saluzzo, Manta, Saluzzo, Murello, Rodello, Belvedere Langhe, Marsaglia, Roascio.



I CONTAGI NELLE SETTE SORELLE



A livello numerico il comune con più contagi resta Cuneo (856), seguito da Bra (512), Savigliano (433), Fossano (405), Saluzzo (357), Alba (315) e Mondovì (283).



I COMUNI COVID FREE PASSANO DA 30 A 25

Sui 247 centri della Granda in 222 comuni è - al momento in cui scriviamo - stato accertato almeno un caso positivo a Sars-Cov-2. In 25 centri non si segnalano al momento casi di positività al coronavirus.



Una settimana fa erano 46 i comuni senza Covid (16 in più), la settimana ancora prima erano 55 (dato di 25 unità superiore rispetto al dato odierno).





La scorsa settimana segnalavamo 30 comuni "covid free" ovvero senza contagi segnalati alle autorità sanitarie. La settimana ancora prima 46. Il contagio continua ad allargarsi seppure con un trend più lento. Questa settimana sono 5 in meno i municipi senza contagi.

Nel computo della settimana ci sono 6 comuni che sono tornati ad essere "liberi" dal contagio (come la settimana precedente), quando invece la scorsa settimana segnalavano alle autorità sanitarie almeno un caso: sono i centri di Elva, Rittana, Torre San Giorgio, Briaglia, Monchiero e Lequio Berria.



Ecco l'elenco dei 25 comuni Covid-Free: