"Rompi il muro del silenzio, non sei sola": anche quest'anno la CRI Mondovì è vicina alle donne vittime di violenza (VIDEO)

Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Ogni anno, il comitato della Croce Rossa Italiana di Mondovì ha sempre organizzato una manifestazione per sensibilizzare le persone su questo tema.

Purtroppo, a causa delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, quest'anno non sarà possibile realizzare alcun evento in presenza, ma la CRI monregalese che, nel 2015, inaugurò il centro anti violenza "L'orecchio di Venere" ha realizzato un video per essere comunque vicina alle donne e ricordare loro che chiedere aiuto è un diritto.