Incendio al self-service "La Meridiana" di Cuneo: confermata l'origine dolosa

Confermata l'origine dolosa dell'incendio alla sala mensa del self service "La Meridiana" di Cuneo che si è verificato sabato mattina e che ha visto coinvolto il cortile interno della struttura. La conferma dagli accertamenti fatti dai Vigili del Fuoco.

Sabato mattina, a dare l'allarme è stata una residente di via Peveragno. Alcuni vicini avrebbero sentito delle persone entrare all'interno della struttura e realizzare alcuni rumori, per poi gettare del materiale infiammabile; altri ancora, invece, non avrebbero percepito alcun rumore particolare.