I casinò Pay N Play sono legali per giocare in Italia?

I casinò Pay N Play sono tutti quei casinò che permettono non solo di depositare il denaro e giocare immediatamente ma anche di prelevare in poco tempo le vincite. In realtà tutti i casinò con licenza AAMS permettono allo scommettitore di depositare il denaro e di giocare immediatamente. I prelievi però nella maggior parte dei casi hanno tempistiche che vanno dalle 24 alle 48 ore. In realtà però non tutti i casinò sono uguali, anche se hanno la stessa licenza.

Infatti ci sono alcuni casinò online italiani che permettono di pagare immediatamente le vincite al giocatore. Il più famoso tra questo è sicuramente SNAI che ha una grande potenza economica. La sua diffusione capillare anche in centri fisici sul territorio italiano lo rende sicuramente uno dei più affidabili e sicuri. Non è un caso infatti che una buona fetta dei giocatori italiani preferisce utilizzare i servizi di questo casinò piuttosto che quelli di altri.

Quale casinò paga subito le vincite?

A differenza di un qualsiasi altro casinò online Snai come abbiamo detto ha dei punti fisici. Se si vuole ritirare immediatamente il denaro vinto sarà sufficiente recarsi presso un punto fisico Snai con il voucher che si può ottenere dal sito stesso. Dovrai stamparlo o averlo sul cellulare. Una volta fatto questo dovrai mostrarlo insieme alla tua carta d'identità e potrai ritirare i soldi immediatamente. Il voucher ha una validità di 60 giorni. Quindi una volta stampato potresti recarti presso il posto anche dopo 30 giorni.

Si può utilizzare anche Paypal ma in questo caso il pagamento richiedo poche ore e non è immediato. In generale tutti i casinò con una licenza AAMS in realtà tra i metodi di pagamento dispongono di Paypal tuttavia ci sono molte volte dei controlli che rallentano la transazione.

Quali sono i limiti di prelievo con i voucher Snai?

L'ammontare minimo che si può prelevare con un voucher per ottenere dei soldi in contanti è di 5€ mentre quello massimo è di 999€. Durante la settimana non si può eccedere del valore di 999€. Se si accettano anche altre modalità di pagamento ci sono valori anche più alti, ma queste non sono immediate. Ad esempio con un bonifico la somma minima prelevabile è di 50€ mentre quella massima di 10.000€ al giorno.

Ci sono dei casinò AAMS che non pagano le vincite?

Tutti i casinò con licenza AAMS pagano le vincite anche perché se non lo facessero la licenza verrebbe meno. Questo non significa però che il pagamento avviene istantaneamente. Esistono anche alcuni casinò non AAMS che non pagano le vincite. In questi casi ti consigliamo di rivolgerti all'assistenza dei casinò e richiedere ulteriori informazioni. Nella maggior parte dei casi sono gli stessi utenti che commettono degli errori, ad esempio non leggono quali sono le condizioni per ottenere un bonus o ad esempio non consegnano i loro documenti al momento della registrazione.

Esistono quindi dei casino Pay N Play in Italia?

La realtà è che nessun casinò con licenza AAMS ti permetterà di disporre in modo istantaneo dei soldi prelevati a meno che non procedi nel modo spiegato precedentemente con SNAI. Questo accade perché questi casinò sono tenuti ad effettuare dei controlli. Devono valutare se l'utente ha legittimamente vinto del denaro o meno. Qualora l'esito di questa analisi fosse positivo allora si potrebbe procedere senza alcun problema alla cessione del denaro.

Quindi quello che ti consigliamo è di gestire al meglio il tuo denaro oppure di imparare a pazientare. Non puntare tutto il tuo denaro e cerca di evitare situazioni in cui tu possa rimanere scoperto, senza una copertura monetaria. Come detto inizialmente però in tutti i siti con licenza AAMS appena pagherai e verserai i soldi sul conto potrai giocare. Il processo è davvero istantaneo, quindi potrei godere dell'esperienza di gioco senza aspettare neanche un secondo. La maggior parte dei siti non AAMS si comportano allo stesso modo. Alcuni però offrono anche la possibilità di prelevare istantaneamente.

Il consiglio che ti possiamo dare è quello di non scegliere un metodo di pagamento con tempistiche molto lunghe come ad esempio il bonifico bancario per cui ci potrebbero volere addirittura diversi giorni. Cerca di utilizzare modalità di pagamento in poche ore come i circuiti Mastercard, Paypal oppure Neteller.

Conclusioni

Abbiamo visto quelle che sono le caratteristiche dei casinò Pay N Play e se questi esistono in Italia, non ti resta che piazzare la tua scommessa e iniziare a divertirti.