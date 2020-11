Goloso da Manuale: il Porro Cervere a casa dei suoi testimonial mette la Fiera nel box

Nel Box, non ai box. Non ha conosciuto sosta né interruzione la Fiera del Porro di Cervere, i cui menù e la cui voglia di ripartenza - rinviata per gli eventi massivi in presenza all'autunno del prossimo anno - si riassumono negli eleganti packaging recapitati a domicilio diretto di Vip e famiglie dal sindaco Corrado Marchisio e dai volontari di Comune, Pro loco e Consorzio produttori.