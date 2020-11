A Revello il medico di medicina generale Gaetano Fraziano cessa l'attività

Il 30 novembre cessa l’attività di Medico di Medicina Generale convenzionato il Dott. Gaetano FRAZIANO con ambulatorio a Revello.

Al fine di garantire la copertura assistenziale il Distretto ha assegnato un incarico provvisorio al Dr. Nicola Rovetto che dal 1 dicembre svolgerà l’ attività di medico di medicina presso ambulatorio di Revello via V. Emanuele II numero 28 con i seguenti orari: lunedì 9-12; martedì 16-19; mercoledì 9-12; giovedì 16-19; venerdì 9-12.

Si precisa che, a decorrere da tale data gli assistiti in precedenza in carico al Dott. Fraziano verranno assegnati temporaneamente d’ufficio al Dott. Rovetto senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.