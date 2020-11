All'Unitre un viaggio al centro del continente più vecchio del mondo

Dopo il buon successo di partecipazione da parte degli affiliati, Unitre Cuneo propone per giovedì 26 novembre 2020 alle 15,30 una nuova lezione in collegamento online con Google Meet. Giancarlo CAGNONI accompagnerà in un fantastico viaggio … al centro del continente più vecchio del mondo.

“Mondo Cane” era un film documentario del 1962 che raccontava usi e costumi di alcuni popoli primitivi. Una particolare scena del film rimase impressa nella memoria giovanile di Giancarlo CAGNONI: un piccolo aborigeno danzava sulla cima di una montagna e con il suo bastone magico ordinava al sole di sorgere. La montagna si accendeva di straordinari colori e improvvisamente, dal basso, compariva la rossa sfera del sole al centro della quale si stagliava il piccolo omino con la sua danza rituale.

La montagna sacra era Ayers Rock, per gli aborigeni Uluru. Si trova al centro del territorio del Nord dell’Australia nel parco nazionale Uluru-Kata Tjuta. Quello proposto in questa lezione è il racconto del viaggio durante il quale nel 1995 la casualità della vita ha concesso a Giancarlo CAGNONI l’opportunità di ritrovarsi esattamente nello stesso posto per assistere allo stesso spettacolo magico.