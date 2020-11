Bra, all’Istituto ‘Velso Mucci’ è già Natale con il concorso "Giovani stelle crescono"

Amanti della tavola mettetevi comodi, perché questa notizia è per voi. Il Natale si avvicina e si sa che fa rima con cucina.

Per questo motivo l’Istituto Professionale Statale ‘Velso Mucci’ di Bra ha indetto il concorso ‘Giovani stelle crescono’, dedicato agli studenti della Scuola e ai piatti del Natale.

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare la tradizione e le materie prime, realizzando in chiave classica o innovativa piatti che ricordino le festività Natalizie ed è rivolto a tutti i gli studenti delle classi terze, quarte e quinte indirizzo cucina e pasticceria.

Così, in tempo di Coronavirus, il divertimento di stare ai fornelli si sposta da casa alla scuola, poiché le ghiottonerie proposte e le relative ricette saranno realizzate dalle abitazioni degli studenti.

I partecipanti dovranno dimostrare la loro attitudine e le nozioni acquisite ideando una super ricetta, ipotizzando di avere dieci ospiti a cena. La portata sarà presentata mediante la realizzazione di un video personalizzato o inviando la foto/ricetta a step.

Il 18 dicembre un’esperta Giuria annuncerà il vincitore. I piatti premiati saranno scelti in base alla presentazione della scheda-ricetta, del video o delle foto, della pietanza e originalità della ricetta.

Ricchi premi sono stati messi in palio al fine di rendere più ‘gustosa e variegata’ la grande gara prenatalizia: un super PC; un tablet; una cena romantica per due al Ristorante didattico della scuola (non appena sarà possibile allestire conviviali); numerosi e fantastici gadget #ESSEREMUCCI.