Mondovì: al Comitato CRI una nuova motopompa targata Manitowoc Company

La ditta Manitowoc Company di Niella Tanaro (azienda leader nella costruzione di gru e piattaforme da utilizzarsi in campi diversi, soprattutto in edilizia), la settimana scorsa ha voluto donare al Comitato CRI di Mondovì una motopompa mentre la “Dinamitek”ha consegnato 10 pale. Donazioni fatte in segno di riconoscimento nei confronti di 15 fra Volontari e Crocerossine che hanno prestato servizio -dal mese di maggio sino a settembre 2020 - per prelevare la temperatura corporea ai dipendenti all’ingresso di ogni turno di lavoro. La stessa Manitowoc, ha voluto poi donare ai Volontari e alle Crocerossine che hanno svolto il servizio una felpa con il logo dell’azienda.

Al particolare momento hanno partecipato, per la Manitowoc, il Direttore, Ing. Pier Domenico Ravera, la responsabile del personale, Dott.ssa Elena Chiaramello e il manager, Dr. Pier Francesco La Cara; per il Comitato CRI di Mondovì la Presidente, Lina Turco, il Vice Presidente, Emanuele Blengini, l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI, S.lla Anna Maria Scarciglia e il responsabile dell’Emergenza ,Fausto Pettavino.

«Il rientro in azienda durante la pandemia - ha detto il Direttore della Manitowoc Ing. Pier Domenico Ravera - non è stato semplice e senza il vostro sostegno non saremo stati in grado di effettuare i triage . Questo è solo un piccolo pensiero per dirvi grazie».