Volley A2/F: Nel posticipo Roma supera Marsala 3-1 e consolida il primato in classifica!

Il girone Ovest di Serie A2 Femminile ha vissuto questo pomeriggio l'appendice della seconda giornata di ritorno di regular season, con la sfida di vertice tra l'Acqua & Sapone Roma e la Sigel Marsala. La squadra laziale, tornata in campo dopo una lunga assenza dovuta alle tante positività al Covid-19, ha superato la Sigel dell'ex Ilaria Demichelis.

Le capitoline si sono imposte per 3-1 (25-21; 20-25; 25-19; 25-20), al termine di un match avvincente e ricco di emozioni. Grazie a questo successo, la Roma consolida il primato in classifica, allungando il distacco dal secondo posto, occupato da Marsala e dalla Lpm Bam Mondovì, a cinque lunghezze. Da ricordare, però, che le pumine hanno giocato una gara in meno delle laziali e ben due rispetto le siciliane. Ecco la classifica aggiornata:

La classifica