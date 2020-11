Volley A2/F: Nuovi tamponi negativi in casa Puma...Per la Lpm Bam Mondovì il ritorno in campo è sempre più vicino!

Come già riportato la scorsa settimana, la situazione sanitaria in casa Lpm Bam Mondovì continua a migliorare. La conferma è giunta anche questa mattina, con un post che la società della presidente Alessandra Fissolo ha pubblicato sulla propria pagina social. Un breve comunicato che fotografa lo status di salute del Puma.

Le precedenti positività al Covid-19 ora stanno dando esito negativo. Se i nuovi accertamenti confermeranno il superamento della malattia, si potrà finalmente tornare a parlare di pallavolo giocata, già a partire da domenica 29 novembre, con la sfida in programma al PalaManera tra il Puma e le Azzurrine del Club Italia Crai. Di seguito il post pubblicato dalla Lpm:

Continua il costante monitoraggio per il Gruppo squadra della Lpm Banca Alpi Marittime Mondovì. Dopo le prime positività, riscontrate con tampone nasofaringeo il 2 novembre scorso, gli esiti successivi stanno dando esito negativo. Gran parte del team ha quindi ripreso gli allenamenti in palestra. Come da protocollo e per salvaguardare la salute della formazione monregalese, tutte le atlete risultate positive al Covid-19 saranno sottoposte a visita medica che dovrà autorizzare l'attività agonistica e, quindi, la conseguente possibilità di ritornare a disputare le gare ufficiali del campionato. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi tamponi per verificare l'andamento del contagio all'interno del gruppo. L'augurio è che le negatività vengano confermate e che domenica 29 novembre l'Lpm Bam Mondovì possa rientrare sul taraflex del PalaManera per tornare a parlare finalmente di volley giocato.