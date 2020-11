Cimice del nocciolo: Ferrero Hazelnut promuove webinar gratuito

Le ultime acquisizioni della ricerca, le iniziative di monitoraggio e gestione delle avversità adottate nei territori più vocati, le strategie di difesa sostenibile adottate dai produttori.

Questi gli argomenti che verranno affrontati nel corso di "Nocciolo e cimici, nemici giurati", webinar che Ferrero Hazelnut Company promuove per fare un punto sulle avversità che possono interessare la coltivazione del nocciolo a partire dalla diffusione delle cimici, asiatiche o nostrane, che in questo novero occupano una posizione di rilievo per la loro capacità di causare danni che possono compromettere sia le rese che la qualità del raccolto.



L’appuntamento è con l’incontro in programma nella mattinata di mercoledì 25 novembre attraverso la piattaforma per videoconferenze GoToWebinar.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo indirizzo, mentre sarà possibile inviare in diretta domande ai relatori attraverso Whatsapp al numero 349/655.06.44.





PROGRAMMA

Ore 10:00 – SALUTI INTRODUTTIVI

Eric Schlesinger, direttore generale di Ferrero Hazelnut Company



Ore 10:10 – L’IMPATTO DEL DANNO DA CIMICIATO SULLE NOCCIOLE

Lucia Bailetti, direttore del Centro Italiano di Analisi Sensoriale, docente Università San Raffaele di Roma



Ore 10:25 – CIMICI, L’ASIATICA E LE “NOSTRANE”: LA DIFESA INTEGRATA

Luciana Tavella, Disafa, Università di Torino



Ore 10:40 – MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE CIMICI IN SICILIA

Gaetano Siscaro, Università di Catania



Ore 10:50 – CAMPANIA, L’EFFICACIA DELLA RETE DI MONITORAGGIO

Massimo Giorgini, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante CNR



Ore 11:00 – LAZIO: LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL CORILETO

Stefano Speranza, Università della Tuscia



Ore 11:10 – PIEMONTE, L’ESPERIENZA DELL’OSSERVATORIO CIMICE ASIATICA

Simone Bardella, Agrion Cuneo



Ore 11:20 – IL CONTROLLO SIMBIOTICO, UNA STRATEGIA EFFICACE

Alberto Alma, Disafa, Università di Torino



Ore 11:40 – LE DOMANDE DEL PUBBLICO



Modera il giornalista Lorenzo Tosi.