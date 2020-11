A Giandomenico Genta il Premio San Giuseppe 2020

È stato consegnato questa mattina a Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC, il Premio San Giuseppe 2020. A causa delle restrizioni causate dall’emergenza COVID-19, il premio è stato consegnato direttamente a Cuneo presso la sede della Fondazione CRC.

“Ringrazio il Centro culturale San Giuseppe e il suo presidente Roberto Cerrato per questo importante riconoscimento, che ha tra i premiati personaggi di grande valore come, l’anno passato, Carlin Petrini. Voglio condividere il premio con la Fondazione CRC: grazie al lavoro degli Organi e di tutto lo staff, stiamo mobilitando energie e risorse davvero ampie e attivando i cittadini delle nostre comunità” afferma Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. “Iniziative come il Bando Distruzione, che ha avuto rilievo nazionale e sostenuto la realizzazione di progetti di grande impatto anche nel territorio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato, contribuiscono a far crescere tutta la nostra provincia”.

“Il riconoscimento del Premio San Giuseppe 2020 al Presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta è stato deciso unanimamente dal nostro sodalizio e del tutto meritato, in particolare per la guida della Fondazione che il presidente Genta ha saputo esercitare, con una particolare vicinanza al territorio ed alle necessità concrete della provincia di Cuneo. Il Premio vuole sottolineare in particolare la forte valenza culturale e di sensibilizzazione del Bando Distruzione, preso ad esempio in tutto il Paese” afferma Roberto Cerrato, presidente del Centro culturale San Giuseppe