Alba, riconoscimento alla direttrice dell’ufficio postale di corso Langhe

Per l’undicesimo anno consecutivo Poste Italiane partecipa coi suoi dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



La Commissione nazionale istituita dal Ministero ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 92 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.



In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” Calogera Vullo, per tutti Lilla, direttrice dell’Ufficio Postale di Alba 1, in corso Langhe 38, ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento da parte dell’azienda.