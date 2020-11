Bra, un bando per affidare il Palazzetto dello sport

Il prossimo febbraio scadrà la convenzione con cui il Comune di Bra ha affidato in gestione all’Associazione Polisportiva Palasport Bra l’impianto comunale di viale Risorgimento.

In questi anni il quadro normativo ha subito una trasformazione tale da rendere improponibile la prosecuzione del servizio di gestione dell’impianto sportivo con le stesse modalità. In sostanza, l’Amministrazione braidese dovrà indire un bando per individuare il nuovo gestore del Palazzetto.

Nel frattempo si è proceduto all’effettuazione di una relazione tecnica in base alla quale è stato certificato che si tratta di un servizio pubblico a rilevanza economica.



Nel corso dell’ultima seduta, tenutasi ieri, il Consiglio comunale ha provveduto ad approvare le linee di indirizzo che verranno seguite nella stesura del bando.

In particolare, l’Amministrazione si propone di favorire l’accesso dei cittadini braidesi alle pratiche sportive, nonché l’utilizzo delle strutture dell’impianto sportivo a favore da parte delle associazioni sportive locali; vengono poi previste agevolazioni tariffarie a favore dei cittadini residenti e attività sportive inclusive a favore delle fasce più fragili della popolazione.



Quanto ai costi di funzionamento, questi saranno a carico del gestore dell’impianto, mentre al Comune spetterà l’onere di fornire un contributo funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario comunque non superiore al 49% dell’investimento complessivo.



La delibera è stata approvata all’unanimità.