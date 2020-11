Bra, un video e uno striscione contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, mercoledì 25 novembre, il Comune di Bra promuove una serie di iniziative organizzate dalla Consulta comunale Pari Opportunità, per indurre alla riflessione e radicare ancora più profondamente quel rispetto assoluto che è necessario alla crescita di una società civile.



Per via delle restrizioni dovute al Coronavirus, le proposte della Consulta quest’anno viaggeranno sul web e in luoghi simbolo della città, per una testimonianza di attenzione e presenza costante, anche se “a distanza”.



Sulla balconata del teatro Politeama Boglione di piazza Carlo Alberto uno striscione di 10 metri ricorderà l’appuntamento, sottolineando il rifiuto della Città di Bra alla violenza di genere.

Sul canale YouTube del Comune di Bra, sul sito e sulle pagine social del Comune di Bra è inoltre pubblicato un video auto prodotto dai componenti della Consulta Pari Opportunità e dedicato alle donne vittime di violenza, “affinché trovino, anche attraverso l'esempio, la forza per rompere il silenzio e denunciare e uscire dalla violenza”.