Ceva, l'opposizione esprime solidarietà al sindaco, Vincenzo Bezzone, risultato positivo al Covid-19

Il consigliere Fabio Mottinelli e tutto il gruppo di opposizione esprimono vicinanza e solidarietà nei confronti del primo cittadino di Ceva, Vincenzo Bezzone, risultato positivo al tampone per il Covid-19.

"Abbiamo appreso la notizia in merito alla positività al covid del sindaco, personalmente ho già raggiunto Vincenzo al telefono facendogli gli auguri di pronta guarigione." - commenta Fabio Mottinelli - " Il gruppo di opposizione esprime solidarietà e vicinanza al sindaco, ai dipendenti comunali, che stanno facendo funzionare il comune in un periodo difficile come questo, oltre alla carenza di organico, ai dipendenti comunali che sono stati colpiti dal virus, e a tutti coloro che stanno lottando contro questa malattia, in particolare ai nostri concittadini. Ci auguriamo che il sindaco e tutti i contagiati si rimettano presto in forma, lasciandosi velocemente questa vicenda alle spalle."