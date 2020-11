Cordoglio a Govone per l’improvvisa morte del vicesindaco

"Una notizia che ci ha lasciato attoniti e addolorati. Con la scomparsa di Ettore tutta la comunità govonese perde una persona di grande valore, che in molteplici campi non hai mai lesinato il proprio impegno a favore della collettività".



Con queste parole il primo cittadino del centro roerino Elio Sorba esprime il cordoglio della cittadinanza govonese e la sua vicinanza alla famiglia per l'improvvisa scomparsa del vicesindaco Ettore Domenico Cerrato.



Settantaquattro anni, in pensione da tempo dopo essere stato a lungo impiegato presso la Stamperia Miroglio di Govone, Ettore Cerrato si è spento nella sua abitazione di frazione Canove a causa di un improvviso malore nelle prime ore di questa mattina, martedì 24 novembre.



"Da almeno vent’anni – prosegue Sorba – Ettore faceva parte dell’Amministrazione govonese, prima come consigliere, poi come assessore e ora nel ruolo di vicesindaco. Un’attività alla quale aveva sempre accompagnato un forte e assiduo impegno nelle diverse realtà associative del paese, a partire dalla Protezione civile".



Cerrato era anche un appassionato sportivo e fino a non molti anni fa era stato un conosciuto e apprezzato arbitro di pallapugno.



Lascia la moglie Augusta e la figlia Monica. Le esequie si terranno nella mattinata di giovedì, alle ore 10, presso la parrocchiale di Canove.