Cuneo, il Centro Società Solidale in diretta facebook per il 25 novembre

Venerdì 27 Novembre alle ore 18 Società Solidale organizza una diretta Facebook, sulla pagina CSV Società Solidale, per promuovere la lotta alla violenza sulle donne raccontando l'impegno delle attività associative che da anni operano sul territorio.

Modera: Mario Figoni, Presidente CSV Società Solidale. Intervengono le associazioni Mai+Sole di Savigliano, Telefono Donna di Cuneo, Futuro Donna di Ceva e l'Orecchio di venere di Mondovì.

In questo modo il CSV di Cuneo vuole essere presente e attivo nella settimana di sensibilizzazione alla violenza sulle donne e lo vuole fare raccontando cosa fanno i volontari quotidianamente sul territorio. È anche un’occasione per confrontarsi su come sia cambiata l’attività di questi sodalizi nell'ultimo anno. I dati che arrivano dalle cronache quotidiane sono allarmanti: la violenza tra le mura domestiche è drammaticamente cresciuta, vogliamo capire se, anche a livello locale, sia stato registrato questo incremento. Infine ci si vuole confrontare per capire quale possa essere la modalità per contrastare questa situazione preoccupante.